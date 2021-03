Milan, certo il rinnovo di Ibra. Anche Mandzukic può restare: prolungamento con la Champions

Nella rosa del Milan della prossima stagione, dovrebbero avere un posto sia Zlatan Ibrahimovic che Mario Mandzukic: lo svedese prolungherà sicuramente per un altro anno, mentre il croato ha un'opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Le loro conferme non escludono però l'arrivo in estate in un nuovo centravanti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.