Milan, la qualificazione è l'unica nota positiva. La prestazione è nuovamente preoccupante

Il Milan accede agli ottavi di finale di Europa League ed è l'unica nota positiva della serata contro lo Stella Rossa. Prestazione che segue la falsariga di ciò che si è visto contro Spezia e Inter: rossoneri messi sotto dall'avversario quasi per tutta la partita, con l'aggravante che i campioni di Serbia a livello qualitativo sono ampiamente inferiori. Eppure anche giocando in 10 dal 70' dominano e solamente la scarsa mira e un Donnarumma super evitano una figuraccia che avrebbe potuto affossare psicologicamente una squadra in condizione precaria, mentale soprattutto ma anche fisica. La sblocca Kessié su rigore, lo Stella Rossa la pareggia un quarto d'ora dopo e nel frattempo si era visto annullare un gol e aveva preso una traversa. Scelte errate di Pioli che esagera col turnover e chi è in campo non ripaga la fiducia. Ibrahimovic entra a inizio ripresa e suona la sveglia, che dura qualche minuto prima di rivedere il dominio degli uomini di Dejan Stankovic. Alle 13 il sorteggio: Arsenal, Ajax e Manchester United gli spauracchi. Non ci saranno più limitazioni ed è possibile anche un derby contro la Roma, prossimo avversario domenica sera. Se il Milan è quello visto in quest'ultima partita non ci saranno possibilità di tornare a casa con un solo punto.