Milan regina del mercato di gennaio: fatta per Tomori. Pioli spera firmi in fretta

Un colpo dopo l’altro, il Milan piccona il mercato di gennaio. I rossoneri, dominatori assoluti di questa sessione, hanno praticamente chiuso anche per Fikayo Tomori. Nelle prossime ore il difensore del Chelsea è atteso a Milan, anche se il consueto iter di visite mediche e firme potrebbe andare a ritmo lento, per le tempistiche legate all’ottenimento del transfert. Pioli spera di averlo già a disposizione sabato alle 18 contro l’Atalanta: missione complicata, magari non impossibile. Coi Blues, alla fine, si è trovato un compromesso: prestito con diritto di riscatto, a 28 milioni di euro. Una via di mezzo tra i 22 che proponeva il Milan e i 30 che chiedevano i Blues.