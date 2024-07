Morata annuncia il suo futuro al Milan. Visite e poi la firma per il nuovo 9 rossonero

"Il mio futuro sarà al Milan? Devo ancora superare le visite mediche, ma dico di sì". Parole e musica di Alvaro Morata, pronto a diventare il nuovo numero 9 rossonero. L'attaccante non ha lasciato scampo a repliche, si è esposto in prima persona, a due giorni dalla vittoria, da capitano, dell'Europeo in Germania con la sua Spagna. La sua nuova avventura in Italia lo aspetta, tanto che nelle scorse ore è arrivato anche il saluto all'Atletico Madrid, come rivelato dal diretto interessato:

"Ho salutato, era importante per me. Credo che fosse importante ringraziarli per tutto, mi hanno sempre aiutato tantissimo. Come il mister, Miguel Angel, Carlos Bucero e Andrea, mi sono stati vicini quando le cose non andavano bene. Quando sei in un posto dove non puoi fare bene, scegliere un'altra destinazione è la cosa migliore. Non voglio essere falso, per me vincere l'Europeo ha lo steso valore di un titolo con l'Atletico Madrid, il club a cui appartengo".

I dettagli.

Sono confermate per oggi a Madrid le visite mediche dell'attaccante spagnolo: il club rossonero pagherà all'Atletico Madrid la clausola risolutoria da 13 milioni di euro e, successivamente, il calciatore firmerà un contratto di durata quadriennale. Morata sistemerà gli ultimi dettagli col Milan e poi partirà per le vacanze: dovrebbe aggregarsi poi ai suoi nuovi compagni subito dopo la fine della tournée americana che andrà in scena tra il 25 luglio e il 7 agosto.