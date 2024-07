Nuno Tavares ufficiale, ma continua la contestazione a Lotito. Intanto la Lazio vince 23-0

vedi letture

Ora è ufficiale: Nuno Tavares è un nuovo giocatore della Lazio. L'esterno portoghese è arrivato ad Auronzo di Cadore dove i biancocelesti stanno effettuando il ritiro estivo ed è stato salutato da un post su Instagram del club che lo ha ritratto sorridente scrivendo: "Benvenuto". Intanto, però, nel ritiro di Auronzo di Cadore continua la contestazione a Claudio Lotito. In questi giorni al centro sportivo della località veneta sono comparsi diversi striscione in cui veniva puntato il dito sulla gestione del presidente laziale. Questa volta i sostenitori hanno deciso di puntare sull'ironia citando un mito assoluto come Alberto Sordi in una celebre interpretazione del Marchese del Grillo: "Ma come?! Compramo tutto 3 volte er prezzo corente e solo la legna la vennemo alla metà?!".

Intanto proprio ad Auronzo di Cadore è andata in scena la prima amichevole, con un risultato record: 23-0 alla formazione di casa. Segnano tutti i nuovi, con Noslin e Tchaouna sugli scudi autori di una tripletta nel secondo tempo. Bene anche Dele-Bashiru, autore di una doppietta. Arrivano buone risposte da Pedro, provato da trequartista nel 4-2-3-1. Prima sgambata sul campo adiacente anche per Nuno Tavares, arrivato oggi all’ora di pranzo ad Auronzo e già al lavoro per mettersi a disposizione di Baroni il prima possibile.

LAZIO primo tempo (4-2-3-1): Provedel; Marusic (C), Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (dal 31’ pt Cataldi); Isaksen, Pedro, Cancellieri; Castellanos. All: Baroni

LAZIO secondo tempo (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Basic, Milani; Cataldi (C) (dal 15’ st Akpa-Akpro), Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Sana Fernandes; Noslin. All: Baroni

AURONZO primo tempo (4-3-3): Di. Zanella; M. Zanella (dal 31’ pt Carnio), Monti, Praloran, Luza (dal 31’ pt Montagner); Caviola, Damphaalieu, P. Zanella (dal 31’ pt Cella); Da. Zanella (dal 31’ pt Darin), De Pol, Bianchi (dal 31’ pt Vecellio). All: De Bona - De Mario

AURONZO secondo tempo (4-3-3): Di. Zanella (dal 15’ st Pradetto) Bianchi, Pradetto, Paoletti, Da. Zanella (dal 31’ st De Bettin); Ga. Vecellio (dal 31’ st Carnio), Pais, Festini; Montagner (dal 15’ st Luza), Alcani, Nardei. All: De Bona - De Mario

Arbitro: Menozzi

Assistenti: Scaldaferro - Petarlin

Marcatori: 3’ pt e 28’ pt Castellanos, 20’ pt, 31’ pt rig. e 43’ pt Pedro, 23’ pt Casale, 26’ pt Guendouzi, 41’ pt Isaksen, 3’ st, 27’ st e 28’ st Noslin, 8’ st e 21’ st Vecino, 11’ st 34’ st e 43’ st Tchaouna, 12’ st, 15’ st e 41’ st Sana Fernandes, 19’ st e 30’ st Dele-Bashiru, 25’ st Basic, 36’ st Akpa-Akpro

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno