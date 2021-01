Oggi risonanza per Lukaku. Eriksen senza offerte, c'è l'idea per un ritorno di Eder

L'Inter non ha ancora ricevuto offerte per Christian Eriksen. Il centrocampista danese blocca il mercato nerazzurro, togliendo anche la possibilità di arrivare ad Alejandro Gomez. Lo stipendio molto alto - 7,5 più bonus per arrivare intorno ai 9 - ferma tutti i possibili interessamenti. Così il nome nuovo è quello di Eder, di proprietà dello Jiangsu Suning e che può ritornare in Italia.

Intanto nella giornata di oggi ci sarà la risonanza magnetica di Lukaku prima della sfida con la Sampdoria. La sua presenza non è da escludere a priori.