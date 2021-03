Pirlo alle prese con Spezia e gli infortuni. Un positivo nel gruppo Juve, ma non un giocatore

Quest'oggi è in programma Juventus-Spezia. Una sfida non semplicissima per gli uomini di Pirlo, che non si aspettava tutti questi infortuni tutti insieme ed è costretto a fare buon viso a cattivo gioco, per un primo posto che si sta allontanando sempre di più. Il tecnico però crede ancora di potere rientrare nella bagarre Scudetto. A difenderlo ci ha pensato anche Italiano, tecnico dello Spezia, che comprende la scelta di Pirlo di partire dalla Juventus e la difende.

Intanto la Juventus ha comunicato la positività di un membro del gruppo ma che non si tratta di un calciatore.