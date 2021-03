Tante difficoltà con la Juve, Pirlo: "Non mi aspettavo tutti questi infortunati tutti insieme"

vedi letture

Andrea Pirlo si aspettava tante difficoltà alla guida della Juventus? Alla vigilia della gara contro lo Spezia, il tecnico bianconero risponde così:“L’unica cosa che non avevo messo in conto era di avere tanti infortunati nello stesso momento. Poteva essere un pensiero, dopo tante partite giocate l’anno scorso era normale, però non avevo pensato che potessimo averli così tanti in un momento delicato della stagione come questo”.

Qui la conferenza stampa di Pirlo.