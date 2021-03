Juve, Pirlo punta ancora lo Scudetto: "È il nostro obiettivo, la squadra ci crede"

Più di una volta, nella conferenza stampa andata in scena alla vigilia della gara contro lo Spezia, Andrea Pirlo ha ribadito di credere ancora alla possibilità che la sua Juve vinca lo Scudetto: “Certo, non parlo solo come allenatore ma come componente del gruppo squadra. I ragazzi ci credono, lavorano per questo. Gli obiettivi non cambiano, e noi continuiamo a pensare a questo”.

