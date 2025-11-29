Roma verso la sfida Scudetto col Napoli: Gasp punta al recupero di due protagonisti del centrocampo

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini lo aveva anticipato già dopo il bel successo in Europa League per 2-1 contro il Midtjylland: "Per Konè aspettiamo gli esami, ha preso una brutta contusione ma non sembra grave". E gli esami a cui faceva riferimento il tecnico giallorosso in effetti hanno escluso problemi significativi.

Il problema alla caviglia del centrocampista francese sarà quindi da valutare in queste ore e solo in base al dolore percepito dal diretto interessato, non essendoci di mezzo traumi specifici o interessamento dei legamenti. Discorso simile per El Aynaoui, l'altro acciaccato dopo l'Europa. Un sospiro di sollievo per l'allenatore giallorosso, che conta così di avere a disposizione entrambi i giocatori per il big match contro il Napoli, di fatto uno scontro Scudetto.

Dall'altra parte proprio quella squadra di Antonio Conte che sta passando un periodo complesso dal punto di vista degli infortuni, soprattutto a centrocampo. Ai problemi di De Bruyne e Anguissa, infatti, si è aggiunto quello che terrà ai box per oltre un mese e mezzo anche Billy Gilmour, riducendo drasticamente le possibilità di scelta del tecnico salentino che oltre ai titolari McTominay e Lobotka potrà contare sui soli Elmas e Vergara.