Salernitana, bocciato il trust. Sabato termine ultimo per regolarizzare, tutti i possibili scenari

vedi letture

La Federcalcio, nella mattinata di ieri, ha bocciato la proposta di trust presentata lo scorso venerdì dalle società proprietarie della Salernitana (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma), concedendo tempo fino alle 20 di sabato 3 luglio per trovare una soluzione. "In virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio 'blind trust'. La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti", la posizione della FIGC emersa tramite l'Ansa.

Cosa succede ora? La proprietà del club dovrà approntare le dovute modifiche per evitare il rischio che la domanda di iscrizione, presentata entro la giornata di lunedì, possa essere respinta. Avrà tempo fino a sabato alle ore 20 per regolarizzare la sua posizione. Anche perché poi ci saranno i controlli della Covisoc, con l'istruttoria che scadrà il prossimo 8 luglio. Successivamente, grossomodo a metà luglio, il punto definitivo su questa vicenda col Consiglio Federale che si esprimerà in maniera definitiva sul futuro della Salernitana. Che ora è alle prese con una corsa contro il tempo.

L'avvocato della Salernitana: "La FIGC ci ha chiesto chiarimenti e arriveranno entro sabato"

Partecipazione alla Serie A a rischio. Chi potrebbe sostituirla? Gli scenari a disposizione sono due. Qualora la Salernitana dovesse mancare l'iscrizione alla Serie A 2021/2022, il primo prevede che il posto dei granata venga assegnato al Benevento come ultima delle retrocesse in Serie B al termine della stagione appena conclusa

L'altra ipotesi invece riguarda la mancata accettazione della domanda d'iscrizione. In questo caso si dovrebbe fare appello ai parametri previsti dalle Norme FIGC per la copertura dei "posti vacanti" in organico. Tali parametri riguardano il ripescaggio dalla Serie B di un'altra società e sono:

- la classifica finale dell’ultimo campionato (con una incisività del 50% sulla selezione della squadra da ripescare)

- la tradizione sportiva della città (incisività al 25%)

- il numero medio di spettatori allo stadio dalla stagione 2014/2015 alla stagione 2018/2019 (incisività al 25%)