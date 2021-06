Caso Salernitana, e ora? Situazione da regolarizzare entro sabato. Poi il Consiglio Federale

La Federcalcio questa mattina ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana, una di Enrico Lotito e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma. E' la notizia di questa mattina che rischia di cambiare ancora una volta la geografia della prossima Serie A. Lotito e Mezzaroma avranno adesso tempo fino a sabato alle ore 20.00 per sistemare i punti che hanno portato la FIGC a rigettare la prima richiesta di trust.

I due motivi alla base del no - Alla base di questa scelta della FIGC principalmente due motivi. Il primo riguarda la nomina, perché a capo del club ci sarebbe dovuto essere il generale della guardia di Finanza Ugo Marchetti che Lotito aveva candidato nel 2017 alla presidenza della Lega Serie A. Non una figura indipendente, insomma. Anche perché nella relazione presentata c'è scritto che tra i due trustee e la vecchia proprietà non è stato creato un rapporto di discontinuità: "Non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti".

E adesso? Ora la vecchia proprietà dovrà approntare le dovute modifiche per evitare il rischio che la domanda di iscrizione, presentata entro la giornata di ieri, possa essere respinta. Avrà tempo fino a sabato alle ore 20 per regolarizzare la sua posizione. Anche perché poi ci saranno i controlli della Covisoc, con l'istruttoria che scadrà il prossimo 8 luglio. Successivamente, grossomodo a metà luglio, il punto definitivo su questa vicenda con Consiglio Federale che si esprimerà in maniera definitiva sul futuro della Salernitana. Che ora è alle prese con una corsa contro il tempo.