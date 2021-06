Salernitana a rischio: ecco chi potrebbe prendere il posto dei granata in A in caso di esclusione

vedi letture

La momentanea bocciatura arrivata dalla FIGC in merito alla proposta di trust presentata dalle società proprietarie della Salernitana per garantire l'iscrizione al campionato di Serie A del club campano sta tenendo sul fiato sospeso tutta la città di Salerno e l'intera tifoseria granata. La Federcalcio ha dato tempo fino alle ore 20 di sabato per risolvere i problemi evidenziati e dunque poter concedere la partecipazione al club alla massima serie 2021/2022.

Qualora, però, arrivasse in via definitiva la fumata nera oltre al dubbio su quale potrà essere il destino della Salernitana stessa si dovrebbe dare risposta ad un altra domanda: chi giocherà in Serie A al posto dei campani?

Qua gli scenari a disposizione sono due. Il primo prevede che il posto dei granata venga assegnato al Benevento come ultima delle retrocesse in Serie B al termine della stagione appena conclusa qualora la Salernitana dovesse mancare l'iscrizione alla Serie A 2021/2022.

L'altra ipotesi invece riguarda la mancata accettazione della domanda d'iscrizione. In questo caso si dovrebbe fare appello ai parametri previsti dalle Norme FIGC per la copertura dei "posti vacanti" in organico. Tali parametri riguardano il ripescaggio dalla Serie B di un'altra società e sono:

- la classifica finale dell’ultimo campionato (con una incisività del 50% sulla selezione della squadra da ripescare)

- la tradizione sportiva della città (incisività al 25%)

- il numero medio di spettatori allo stadio dalla stagione 2014/2015 alla stagione 2018/2019 (incisività al 25%)

CLICCA QUI PER IL DETTAGLIO DEI PARAMETRI PREVISTI DALLA FIGC!