Salernitana, ora i dubbi stanno a zero. La FIGC approva il nuovo trust, l'ippocampo in Serie A

vedi letture

Alla fine, la spunta Claudio Lotito. Anzi no, perché l’indipendenza della nuova Salernitana dal patron della Lazio era una delle richieste fondamentali della FIGC per avallare il nuovo trust. Rivisto e corretto, infine approvato dalla federcalcio di Gabriele Gravina, con l’avallo della CoViSoC che quindi esclude brutte sorprese per i tifosi campani nell’immediato futuro. La Salernitana c’è, il trustee rimane il generale Marchetti ma l’indipendenza dei “guardiani” è garantita e l’autonomia finanziaria pure. Entro fine 2021, dovrà cambiare a tutti gli effetti proprietario. Intanto, è iscritta a pieno diritto al prossimo campionato di Serie A, che inizierà il 13 agosto. Ai ranghi di partenza, ci sarà anche l’ippocampo.