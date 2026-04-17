Sei anni confermati per Portanova: "Sono innocente, lotterò fino alla fine"

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti del calciatore 25enne della Reggiana, Manolo Portanova, già inflitta in primo grado. I fatti risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, in un appartamento nei pressi di Piazza del Campo, a Siena, quando il giocatore vestiva la maglia del Genoa. In primo grado, il Tribunale di Siena aveva condannato a sei anni sia Portanova sia lo zio, con il sostituto procuratore generale che lo scorso 2 marzo aveva chiesto la conferma della sentenza.

Dopo la decisione dei giudici, sono arrivate anche le prime parole del centrocampista: “È assurdo, sono cinque anni che vivo una situazione incredibile. Portare le prove della mia innocenza non basta. Oggi non è stata detta la verità. Sono un ragazzo buono e, prima di essere un calciatore, sono un uomo. L’uomo è stato infangato con una roba assurda che non gli appartiene. Continuerò a lottare come ho sempre fatto, so di essere innocente e lo urlerò fino alla fine. Andrò avanti all’infinito, non posso perdere la mia vita calcistica per un’accusa priva di prove. Io credo nella giustizia, anche se non è stata applicata in queste due sentenze”.

Nonostante la sentenza, Portanova continuerà a scendere in campo in questo finale di stagione, mantenendo il ruolo di titolare e indossando la fascia di capitano. Il centrocampista resterà quindi a disposizione dell’allenatore, con l’obiettivo di contribuire alla corsa salvezza della Reggiana.