Serie A, la classifica aggiornata: vola l'Inter, è bagarre per l'Europa. Male il Cagliari in coda

Resta tutto invariato in vetta alla classifica dopo la 30esima giornata (completa al netto di Benevento-Sassuolo, in programma domani). L'Inter fa un ulteriore passo verso lo Scudetto (13 ora i punti mancanti), ma alle sue spalle vincono tutte: Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma per una lotta per l'Europa che si preannuncia agguerrita. In coda sconfitta pesante per il Cagliari. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55*

Roma 54

Verona 41

Sassuolo 40*

Sampdoria 36

Bologna 34*

Udinese 33

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30

Benevento 30*

Torino 27*

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

* Una partita in meno