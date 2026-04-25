Serie C, il girone A è terminato. Classifica finale, verdetti e accoppiamenti playoff

Si è conclusa l’ultima giornata del Girone A di Serie C, un raggruppamento dominato dal Vicenza, già da tempo promosso in Serie B. In coda, niente playout: retrocedono direttamente Triestina, Pro Patria e Virtus Verona.

L’ultimo turno ha definito anche la griglia playoff. Al secondo posto chiude l’Union Brescia, che saluta la stagione con una vittoria contro l’Inter U23. Il risultato più pesante di giornata è quello del Renate, capace di imporsi 2-1 sulla Pro Patria e di sfruttare la sconfitta del Lecco per salire al terzo posto. Completa il quadro la Giana Erminio, che conquista l’ultimo pass disponibile centrando il decimo posto al fotofinish, superando l’Albinoleffe.

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026

GIRONE A

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026

GIRONE A

Alcione Milano-Albinoleffe 2-1

20' Ciappellano (AM), 55' Bright (AM), 67' Astrologo (A)

Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 3-0

51' Nanni, 58' Mattioli, 73' Moretti

Cittadella-Giana Erminio 0-2

49' Pinto, 66' Galeandro

Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0

Inter U23-Union Brescia 0-1

78' Crespi

Lumezzane-Virtus Verona 4-1

22' Anatriello (L), 29' Caccavo (L), 44' Ghiliani (L), 45+2' Mancini (L), 89' Patane (V)

Ospitaletto-Novara 0-2

6' aut. Casali, 30' Lanini

Pergolettese-Lecco 3-0

11' Corti, 45+1' Ferrandino, 65' Roversi

Renate-Pro Patria 2-1

31' Tunjov (P), 32' Vesentini (R), 87' Delcarro (R)

Triestina-Vicenza 1-6

17', 35' e 52' Morra (V), 32' Costa (V), 49' e 58' Reda (V), 73' Voca (T)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A -

1. Vicenza 89 - promosso in Serie B

2. Brescia 69 - al 2° turno dei playoff Nazionale

3. Renate 64 - al 1° turno dei playoff Nazionale

4. Lecco 64 - al 2° turno dei playoff di Girone

5. Trento 63 - al 1° turno dei playoff di Girone

6. Cittadella 59 - al 1° turno dei playoff di Girone

7. Lumezzane 56 - al 1° turno dei playoff di Girone

8. Alcione Milano 55 - al 1° turno dei playoff di Girone

9. Arzignano Valchiampo 53 - al 1° turno dei playoff di Girone

10. Giana Erminio 52 - al 1° turno dei playoff di Girone

11. AlbinoLeffe 50

12. Inter U23 48

13. Novara 47

14. Pro Vercelli 46

15. Ospitaletto 45

16. Pergolettese 41

17. Dolomiti Bellunesi 40

18. Virtus Verona 25 - retrocesso in Serie D

19. Pro Patria 23 - retrocesso in Serie D

20. Triestina 12 re - retrocesso in Serie D

ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE (domenica 3 maggio):

Trento-Giana Erminio

Cittadella-Arzignano Valchiampo

Lumezzane-Alcione Milano

SECONDO TURNO DEL GIRONE (mercoledì 6 maggio):

Lecco

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio):

Renate

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio):

Union Brescia

Il regolamento dei playoff di Serie C

Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.

Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone

Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale

Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B