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Serie C, il girone A è terminato. Classifica finale, verdetti e accoppiamenti playoff

Serie C, il girone A è terminato. Classifica finale, verdetti e accoppiamenti playoffTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
ieri alle 00:34I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

Si è conclusa l’ultima giornata del Girone A di Serie C, un raggruppamento dominato dal Vicenza, già da tempo promosso in Serie B. In coda, niente playout: retrocedono direttamente Triestina, Pro Patria e Virtus Verona.

L’ultimo turno ha definito anche la griglia playoff. Al secondo posto chiude l’Union Brescia, che saluta la stagione con una vittoria contro l’Inter U23. Il risultato più pesante di giornata è quello del Renate, capace di imporsi 2-1 sulla Pro Patria e di sfruttare la sconfitta del Lecco per salire al terzo posto. Completa il quadro la Giana Erminio, che conquista l’ultimo pass disponibile centrando il decimo posto al fotofinish, superando l’Albinoleffe.

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026
GIRONE A
38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026
GIRONE A
Alcione Milano-Albinoleffe 2-1
20' Ciappellano (AM), 55' Bright (AM), 67' Astrologo (A)
Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 3-0
51' Nanni, 58' Mattioli, 73' Moretti
Cittadella-Giana Erminio 0-2
49' Pinto, 66' Galeandro
Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0
Inter U23-Union Brescia 0-1
78' Crespi
Lumezzane-Virtus Verona 4-1
22' Anatriello (L), 29' Caccavo (L), 44' Ghiliani (L), 45+2' Mancini (L), 89' Patane (V)
Ospitaletto-Novara 0-2
6' aut. Casali, 30' Lanini
Pergolettese-Lecco 3-0
11' Corti, 45+1' Ferrandino, 65' Roversi
Renate-Pro Patria 2-1
31' Tunjov (P), 32' Vesentini (R), 87' Delcarro (R)
Triestina-Vicenza 1-6
17', 35' e 52' Morra (V), 32' Costa (V), 49' e 58' Reda (V), 73' Voca (T)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A -
1. Vicenza 89 - promosso in Serie B
2. Brescia 69 - al 2° turno dei playoff Nazionale
3. Renate 64 - al 1° turno dei playoff Nazionale
4. Lecco 64 - al 2° turno dei playoff di Girone
5. Trento 63 - al 1° turno dei playoff di Girone
6. Cittadella 59 - al 1° turno dei playoff di Girone
7. Lumezzane 56 - al 1° turno dei playoff di Girone
8. Alcione Milano 55 - al 1° turno dei playoff di Girone
9. Arzignano Valchiampo 53 - al 1° turno dei playoff di Girone
10. Giana Erminio 52 - al 1° turno dei playoff di Girone
11. AlbinoLeffe 50
12. Inter U23 48
13. Novara 47
14. Pro Vercelli 46
15. Ospitaletto 45
16. Pergolettese 41
17. Dolomiti Bellunesi 40
18. Virtus Verona 25 - retrocesso in Serie D
19. Pro Patria 23 - retrocesso in Serie D
20. Triestina 12 re - retrocesso in Serie D

ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE (domenica 3 maggio):
Trento-Giana Erminio
Cittadella-Arzignano Valchiampo
Lumezzane-Alcione Milano

SECONDO TURNO DEL GIRONE (mercoledì 6 maggio):
Lecco

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio):
Renate

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio):
Union Brescia

Il regolamento dei playoff di Serie C
Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.

Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B

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