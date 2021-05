Sorpresa a La Spezia: è addio con il ds Meluso dopo la salvezza capolavoro

Sorpresa a La Spezia. "Lo Spezia Calcio e il Direttore Generale dell’Area Tecnica, Mauro Meluso, comunicano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente e anticipatamente il proprio rapporto lavorativo.Il Club ringrazia Meluso per la serietà, la professionalità e la dedizione dimostrate nel suo anno alla guida dell’area tecnica dello Spezia, qualità decisive per il raggiungimento della prestigiosa salvezza in Serie A, ottenuta allestendo in poco tempo una formazione competitiva. A Mauro, vanno i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".

SALVEZZA CAPOLAVORO Arrivato la scorsa estate dopo la storica promozione in Serie A per sostituire Guido Angelozzi l’esperto direttore sportivo è riuscito a cogliere un altro miracolo sportivo come quello della salvezza costruendo in poche settimane una squadra che non solo ha saputo ribaltare i pronostici della vigilia, ma anche divertire praticando quel gioco offensivo che è il marchio di fabbrica del tecnico Italiano.

QUANTI COLPI Sono stati 19 gli acquisti targati Meluso in questo anno di Spezia fra cui spiccano i portieri Provedel e Zoet, quest’ultimo fermato a lungo da un infortunio e dall’esplosione del primo che era stato preso come riserva d’emergenza, i difensori Ismajli e Chabot, i centrocampisti Estevez e Agudelo e poi gli attaccanti Verde e Saponara, unico acquisto invernale e decisivo nel finale di stagione per conquistare la salvezza.