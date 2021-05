Un ritorno alla Juventus? Marotta chiude la porta: "Ho scelto l'Inter per aprire un ciclo"

Nei giorni scorsi diverse testate avevano tirato fuori la suggestione delle suggestioni, un grande ritorno di Giuseppe Marotta alla Juventus. Non è un mistero, infatti, che la Vecchia Signora abbia sentito non poco la mancanza di una figura come quella del dirigente nativo di Varese. E in un momento in cui tutto alla Juve sembra in discussione, da Agnelli in giù, Marotta rappresenterebbe una figura di raccordo importante. Ma la smentita è arrivata dallo stesso amministratore delegato dell’Inter, che prima del match contro il Crotone non si è nascosto: "Se la rivoluzione in casa Juventus coinvolge anche me? Assolutamente no - ha assicurato a Sky Sport -. Sono arrivato all'Inter su richiesta di Zhang, voglio aprire un ciclo qui. Lo scorso anno siamo arrivati in finale di Europa League, quest'anno siamo vicini allo Scudetto. Sarebbe bello e importante continuare qui”, parole chiare che sembrano fugare ogni voce di mercato. Ogni discorso sul futuro è rimandato a fine stagione, quando ci sarà l’occasione di programmare la prossima stagione sfruttando anche la presenza di Steven Zhang.