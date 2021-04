Ieri i dirigenti, oggi Conte e la squadra. Inter, Zhang alla Pinetina ma non andrà a Crotone

Dopo la giornata di ieri trascorsa all'interno della sede dell'Inter con incontri in serie con Marotta e Antonello, il presidente nerazzurro Steven Zhang oggi sarà ad Appiano Gentile per vedere la squadra e Antonio Conte. Il numero 1 si fermerà per pranzo con la squadra, farà un discorso a metà fra il motivazionale e il programmatico con dei tocchi di gratitudine e orgoglio per i risultati che stanno maturando. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che lo stesso Zhang si imbarcasse sul charter per Crotone, ma la Gazzetta dello Sport nel suo racconto della giornata spiega che non partirà per la Calabria.

