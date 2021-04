Un talento al giorno, Matias Mir: il Parma ha pescato in Uruguay il prossimo Dino Baggio

Dovrebbe essere lunedì il giorno dello sbarco in Italia del giovane talento classe 2003 del Penarol, Matias Mir: il sudamericano, che in realtà è nato in Spagna, diventerà un nuovo calciatore del Parma. Gli addetti ai lavori lo hanno avvicinato a Dino Baggio per caratteristiche atletiche e di temperamento: il centrocampista uruguagio con passaporto spagnolo, come detto, è destro di piede, dotato di un gran passo nonostante la struttura fisica importante, con i suoi 184cm. Un colpo in ottica futura, che conferma la linea intrapresa dalla gestione del Presidente Kyle Krause vista finora, che guarda al domani con lungimiranza e voglia di scommettere su un progetto legato ai giovani.

Nome: Matias Mir

Data di nascita: 26 maggio 2003

Nazionalità: spagnolo

Posizione: centrocampista bot to box

Squadra: Penarol

Assomiglia a: Dino Baggio