ufficiale Parma, nuova esperienza in Uruguay per Matias Mir: ha firmato col Cerro Largo

Nuova esperienza in Uruguay per il mediano Matias Mir. Il centrocampista classe 2003, già tornato in patria lo scorso anno per vestire - in prestito - la maglia del Deportivo Maldonado, quest'anno riparte dal Cerro Largo, formazione di prima divisione del campionato uruguayano. L'annuncio è arrivato da parte dello stesso club biancazzurro, che non ha reso nota la formula del trasferimento.