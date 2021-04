Ag. Mir: "Ha personalità e fisico: ricorda Fuser, con il Parma avrà un grande futuro"

L'agente di Matias Mir, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Parma, parla così ai microfoni di ParmaLive.com del giovane centrocampista, arrivato pochi giorni fa in città: "Il Parma è un club molto serio che lavora molto bene nella crescita dei suoi giovani. Lo vedo un club molto organizzato, che ha un progetto ambizioso e che penso avrà un grande futuro. Matias è un centrocampista box-to-box, con grande personalità e con caratteristiche offensive. Ha un fisico importante per la sua età, è veloce ed è molto forte. Come Dino Baggio? Sì è vero, ci assomiglia, ma secondo me ricorda di più le caratteristiche di un altro ex Parma, Diego Fuser". ".