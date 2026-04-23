Un talento al giorno, Samuel Martínez: il nuovo Kakà gioca in Colombia

La Colombia è ormai diventata una patria di talenti almeno come Uruguay ed Argentina, come testimonia la curiosità e l'attesa che circonda il nome di Samuel Martínez: nato a Tuluá il 5 aprile 2009, è l'ultimo gioiello del vivaio dell'Atlético Nacional e una delle promesse più brillanti del calcio colombiano. Centrocampista "moderno", Martínez agisce principalmente come trequartista o volante box-to-box, combinando una tecnica sopraffina con un’intensità fisica che gli permette di dominare entrambe le fasi di gioco. Le sue lunghe leve, l’eleganza nel dribbling e la capacità di strappare palla al piede partendo dalle retrovie hanno spinto gli osservatori a paragonarlo ad assi come Kaká o Jamal Musiala.

Nonostante la giovanissima età, il diciassettenne ha già messo in mostra una maturità tattica e una leadership fuori dal comune durante il Sudamericano Sub-17. Martínez eccelle nella gestione del pallone sotto pressione e nella visione di gioco, doti che gli permettono di distribuire il gioco con estrema chiarezza. Pur dovendo ancora affinare la precisione nei lanci lunghi e la cattiveria sotto porta, la sua capacità di abbinare creazione offensiva e recupero palla lo proietta come un centrocampista completo, pronto per il salto di qualità.

Nome: Samuel Martínez

Data di nascita: 5 aprile 2009

Nazionalità: colombiano

Ruolo: trequartista

Squadra: Atlético Nacional

Assomiglia a: Kakà

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