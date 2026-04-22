Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tutte le big su Samuel Martinez, rivelazione colombiana dell'Atlético Nacional

Tutte le big su Samuel Martinez, rivelazione colombiana dell'Atlético NacionalTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 11:59Calcio estero
Simone Lorini

Emerge un nuovo nome da seguire sul palcoscenico mondiale. Il giovane talento colombiano Samuel Martínez, appena diciassettenne, è finito prepotentemente nel mirino delle big europee grazie alle sue recenti prestazioni. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco TZ, Bayern Monaco, Arsenal e Tottenham starebbero seguendo con estremo interesse le prestazioni del nazionale giovanile, attualmente in forza all'Under 20 dell'Atlético Nacional, squadra di Medellin.

In casa Bayern il colombiano è considerato il nuovo Kakà
Le relazioni degli scout del club bavarese descrivono un giocatore dalle doti fuori dal comune. All'interno del club, infatti, il Bayern Monaco ha espresso una valutazione altissima per il giovane talento, arrivando a paragonare Samuel Martínez a una leggenda assoluta del calcio brasiliano come Kaká. Questo accostamento illustre testimonia quanto i dirigenti tedeschi credano nelle potenzialità del ragazzo, vedendo in lui la stessa eleganza e capacità di strappo che hanno caratterizzato la carriera dell'ex Pallone d'Oro.

La corsa al giocatore si preannuncia serrata, con Liverpool, Borussia Dortmund e Chelsea pronti a inserirsi nella trattativa per metterlo a disposizione della propria cantera. Tuttavia, il Bayern Monaco potrebbe godere di un vantaggio strategico: Martínez è rappresentato dall'agente bavarese Daniel Neumüller, un dettaglio che potrebbe facilitare i dialoghi con i campioni di Germania.

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, Bellingham si butta su cricket: è diventato azionista del Birmingham... Real Madrid, Bellingham si butta su cricket: è diventato azionista del Birmingham Phoenix
Diego Rico: "Devo chiedere scusa a Rudiger per essere vivo? Non posso perdonarlo"... Diego Rico: "Devo chiedere scusa a Rudiger per essere vivo? Non posso perdonarlo"
Tutte le big su Samuel Martinez, rivelazione colombiana dell'Atlético Nacional Tutte le big su Samuel Martinez, rivelazione colombiana dell'Atlético Nacional
Leicester City, dopo la clamorosa retrocessione via Rowett: l'obiettivo e tornare... Leicester City, dopo la clamorosa retrocessione via Rowett: l'obiettivo e tornare subito in Championship
Arbeloa: "Futuro? Conta solo il Real Madrid. Ci proveremo fino alla fine in campionato"... Arbeloa: "Futuro? Conta solo il Real Madrid. Ci proveremo fino alla fine in campionato"
Real Madrid, Arbeloa si è fatto un nemico potente: rapporto incrinato con l'ex compagno... Real Madrid, Arbeloa si è fatto un nemico potente: rapporto incrinato con l'ex compagno Carvajal
Il Maiorca ha celebrato il suo Pirata goleador: una coreografia dedicata a Muriqi... Il Maiorca ha celebrato il suo Pirata goleador: una coreografia dedicata a Muriqi
Guardiola vede in Kompany un potenziale erede: "Quando deciderà di tornare in Inghilterra..."... Guardiola vede in Kompany un potenziale erede: "Quando deciderà di tornare in Inghilterra..."
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non crisi”. Juve: l’aggiornamento di Spalletti e la sfida all’algoritmo. Napoli: la stagione di Conte. E un campionato da aggiustare
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Palladino con Scamacca, c'è l'ex Maldini
Immagine top news n.2 Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League One
Immagine top news n.3 Caduta, rinascita e follia: Inter in finale di Coppa Italia, Chivu può scrivere la storia
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti ha bisogno del miglior Kenan Yildiz: lavoro mirato per il Milan
Immagine top news n.5 Atalanta-Lazio vale due finali: Coppa Italia e Supercoppa. La vigilia di Palladino e Sarri
Immagine top news n.6 Pazza Inter: 3-2 con la firma di Calhanoglu, Chivu insegue uno storico double in finale di Coppa Italia
Immagine top news n.7 Como, altra rimonta. Fabregas più nero che azzurro: “Chivu non lo direbbe, ma vincono lo scudetto facilmente”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.3 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chi ha deluso di più tra Conte, Gasperini e Allegri? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, Allegri doveva fare di più. Torino, sto con Cairo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Cremonese in affanno. Torino-Cairo, se trova uno che migliora la situazione..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 All'Inter continua a ruotare tutto attorno a Calhanoglu. Sarà così anche il prossimo anno
Immagine news Serie A n.2 Nuova vita per Max Tonetto: l'ex difensore della Roma è diventato autista Uber. Ma c'è un motivo
Immagine news Serie A n.3 Josep Martinez salva l'Inter, l'agente: "È molto forte. E rispetta le decisioni di Chivu"
Immagine news Serie A n.4 Como, Da Cunha: "Abbiamo dato tutto. Testa alta per concludere al meglio questa stagione"
Immagine news Serie A n.5 La moglie di Manninger: "Sono distrutta. Avevamo una vita perfetta, non ce lo meritiamo"
Immagine news Serie A n.6 Rossi: "De Rossi farà tanta strada. Gasperini e Ranieri? Troveranno un punto in comune"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Palumbo: "Per la A lotteremo fino alla fine. La Reggiana? Sarà una guerra"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Agnello non convince i tifosi: idea cordata italiana. Futuro in bilico per Abate
Immagine news Serie B n.3 Dieci squadre in lotta per la salvezza in Serie B. Semplici: "Occhio a chi non è abituato"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, arrivano in cassa 12 milioni ma non rimangono: saranno girati a Ferrero
Immagine news Serie B n.5 Venezia, offerta da 15 milioni per Doumbia dal Besiktas: Inter, Milan e Roma osservano
Immagine news Serie B n.6 Marino: "Per la A vedo il Venezia, poi il Frosinone. Gioca il miglior calcio del torneo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, si guarda in casa Ternana per la difesa: piace il duttile Martella
Immagine news Serie C n.2 De Liguori rilancia la Cavese: equilibrio, giovani e ambizioni per il futuro
Immagine news Serie C n.3 Trento, Giacca: "Sogniamo di emulare il Sudtirol. Orgogliosi di quello che stiamo facendo"
Immagine news Serie C n.4 Casertana, D'Agostino: "Dobbiamo tornare a ringhiare come Rocky Balboa"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Mammarella di nuovo direttore sportivo: i curatori lo richiamano per i playoff
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, sirene di mercato per il 2009 Simonelli. Ci pensano un club di A e uno di B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.2 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.3 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?