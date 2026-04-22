Tutte le big su Samuel Martinez, rivelazione colombiana dell'Atlético Nacional

Emerge un nuovo nome da seguire sul palcoscenico mondiale. Il giovane talento colombiano Samuel Martínez, appena diciassettenne, è finito prepotentemente nel mirino delle big europee grazie alle sue recenti prestazioni. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco TZ, Bayern Monaco, Arsenal e Tottenham starebbero seguendo con estremo interesse le prestazioni del nazionale giovanile, attualmente in forza all'Under 20 dell'Atlético Nacional, squadra di Medellin.

In casa Bayern il colombiano è considerato il nuovo Kakà

Le relazioni degli scout del club bavarese descrivono un giocatore dalle doti fuori dal comune. All'interno del club, infatti, il Bayern Monaco ha espresso una valutazione altissima per il giovane talento, arrivando a paragonare Samuel Martínez a una leggenda assoluta del calcio brasiliano come Kaká. Questo accostamento illustre testimonia quanto i dirigenti tedeschi credano nelle potenzialità del ragazzo, vedendo in lui la stessa eleganza e capacità di strappo che hanno caratterizzato la carriera dell'ex Pallone d'Oro.

La corsa al giocatore si preannuncia serrata, con Liverpool, Borussia Dortmund e Chelsea pronti a inserirsi nella trattativa per metterlo a disposizione della propria cantera. Tuttavia, il Bayern Monaco potrebbe godere di un vantaggio strategico: Martínez è rappresentato dall'agente bavarese Daniel Neumüller, un dettaglio che potrebbe facilitare i dialoghi con i campioni di Germania.