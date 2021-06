Un talento al giorno, Sivert Heggheim Mannsverk: un centrocampista completo

Il Napoli da tempo tratta uno dei migliori talenti del calcio norvegese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club azzurro sarebbe rimasto stregato dal Nazionale norvegese Under 18 Sivert Heggheim Mannsverk. Classe 2002 di Ovre Ardal, il ragazzo gioca con la maglia del Sogndal: parliamo di un centrocampista centrale dotato di un lungo lancio e capace di adattarsi anche come regista, anche se forse non ha ancora i tempi giusti per farlo ad altissimo livello.

Nome: Sivert Heggheim Mannsverk

Data di nascita: 8 maggio 20023

Nazionalità: norvegese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Sogndal

Assomiglia a: Albin Ekdal