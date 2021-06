Un talento al giorno, Stipe Biuk: attaccante esterno pronto ad esplodere

"La sua posizione ideale è quella di esterno in un 4-2-3-1, ma può giocare anche in uno 4-3-3 o addirittura in un 3-5-2 come mezzala “alla Hamsik” nel Napoli di Mazzarri". Così Argurio, scout ed esperto di calcio balcanico, ha presentato ai nostri microfoni Stipe Biuk, attaccante croato classe 2002 che è uno dei gioielli messi in vetrina dall'Hajduk Spalato. Il 19enne è destinato a diventare uno dei grandi protagonisti del mercato croato in questa o al massimo nella prossima sessione estiva.

Nome: Stipe Biuk

Data di nascita: 26 dicembre 2002

Nazionalità: croato

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Hajduk Spalato

Assomiglia a: Josip Brekalo