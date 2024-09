Ufficiale Gattuso trova il rimpiazzo di Perisic, riecco Biuk all'Hajduk: "Bello essere a casa"

vedi letture

Ivan Perisic ha levato le tende dall'Hajduk Spalato, così Rino Gattuso si è mobilitato per ingaggiare quanto prima un sostituto all'altezza e arriva direttamente da LaLiga, anche se in verità è un ritorno alle origini. Ma l'ala sinistra Stipe Biuk non ha saputo resistere alla tentazione di tornare dove tutto ha avuto inizio, dove ha mosso i primi passi per diventare un calciatore professionista, proprio nel club croato. Un affare in prestito annuale, il giocatore ha firmato un contratto per soli 12 mesi e poi rientrerà al Real Valladolid.

Il comunicato ufficiale. "L'HNK Hajduk e il Real Valladolid hanno raggiunto un accordo per il prestito dell'esterno 21enne Stipe Biuk, che tornerà al Poljud dopo poco meno di due anni. È stato concordato un prestito fino alla fine della stagione in corso e Stipe indosserà ancora una volta la maglia numero 27 all'Hajduk.

Biuk è il figlio di Hajduk, un prodotto dell'Accademia "Luka Kaliterna", uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione.

Come capitano, ha guidato la squadra junior al titolo nel 2021, che è stato il primo titolo junior in nove anni. Finora ha collezionato 67 presenze ufficiali con la prima squadra dell'Hajduk, segnando sei gol e fornendo dieci assist ai suoi compagni di squadra.

Nel dicembre 2022 si è trasferito al Los Angeles FC, club che gareggia nella MLS negli Stati Uniti, e lì ha giocato un totale di 43 partite ufficiali.

Nel gennaio di quest'anno è arrivato in prestito da Los Angeles al Valladolid, per il quale ha giocato 11 partite e ha vinto un posto nella Liga con il club, e gli spagnoli hanno deciso di acquistare il suo contratto alla fine della stagione.

Stipe è arrivato a Spalato sabato pomeriggio e ha assistito alla vittoria di Bijeli contro Osijek a Poljuda, e domenica mattina ha firmato un contratto con Bijeli.

Stipe, benvenuto. Ti auguriamo tanta fortuna e successo con la maglia bianca!", la chiosa dell'annuncio sul portale ufficiale del club croato.

Le prime parole di Stipe Biuk. "Ieri ho visto la partita con l'Osijek e mi sono subito ricordato di cosa mi aspetta qui. Bella atmosfera e, miei vecchi compagni di squadra, sono davvero felice di essere tornato a casa. Ho fatto molta esperienza in America e in Spagna, ora torno all'Hajduk, farò del mio meglio e credo che ci porterà cose buone. È bello essere a casa" queste sono le prime parole di Stipe Biuk dopo il ritorno a Spalato.