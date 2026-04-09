Un talento al giorno, Tom Watson: doppietta all'esordio, l'Under 20 inglese se lo gode

Autore di una prestazione sensazionale al suo esordio nell'Under 20 inglese, Tom Watson, giovane ala sinistra inglese classe 2006 (nato l’8 aprile a Easington), ha realizzato una clamorosa doppietta nell'amichevole giocata contro l'Italia durante la pausa dedicata alle selezioni nazionali. Tatticamente parliamo di un esterno destro di piede, in forza al Millwall ma di proprietà del Brighton. Alto circa 190 cm ma con un fisico ancora da rifinire, si distingue per la sua velocità esplosiva in progressione, dribbling secco e diretto sulla fascia sinistra e la capacità di tagliare verso il centro per concludere con il destro potente.

Dotato di un ottimo timing negli inserimenti e di una discreta tecnica di base, Watson ama partire largo per poi accentrarsi, sfruttando le sue doti di rapidità e cambio di passo. In Championship ha mostrato una buona attitudine al gioco di squadra e discreti numeri in duelli, anche se deve ancora migliorare la precisione dei cross, la tenuta fisica su 90 minuti e la concretezza sotto porta, aspetti tipici di un talento ancora in fase di maturazione. Il suo stile aggressivo e verticale lo rende un’arma pericolosa negli spazi aperti, con un potenziale elevato per diventare un esterno completo e incisivo.

Nome: Tom Watson

Data di nascita: 8 aprile 2006

Nazionalità: inglese

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Millwall

Assomiglia a: Jack Clarke

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