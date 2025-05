Ufficiale Il Brighton piazza il primo acquisto per la prossima stagione: Watson dal Sunderland

Il Brighton & Hove Albion ha annunciato di aver ingaggiato l'ala inglese Tom Watson dal Sunderland. Il talento inglese si trasferirà all'apertura della sessione estiva di calciomercato; esterno offensivo che ha da poco compiuto 19 anni, Watson ha firmato un contratto fino a giugno 2029.

"Tommy è un giovane talento entusiasmante che seguiamo da parecchio tempo", ha affermato il direttore tecnico del Brighton David Weir sul sito web ufficiale del club. "Ha avuto un'eccellente stagione di successo con il Sunderland e non vediamo l'ora che si unisca a noi in estate. Tuttavia, per ora la sua unica preoccupazione è quella di aiutare la sua squadra a concludere la stagione nel modo migliore possibile".

Chi è Watson?

Watson è cresciuto nel vivaio del Sunderland e ha rappresentato il club a livello Under-18 e Under-21 prima di esordire in prima squadra nell'aprile 2023. Ha collezionato 17 presenze con la prima squadra, segnando due volte. Watson ha rappresentato l'Inghilterra a livello Under 17 e Under 18 e ha debuttato con la nazionale Under 18 nell'ottobre 2023.