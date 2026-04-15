Un talento al giorno, Wisdom Mike: l'esterno del futuro bavarese

Wisdom Mike (nome completo Wisdom Okpako Mike Ebohon) è un calciatore tedesco nato il 24 settembre 2008 a Monaco di Baviera. Gioca principalmente come ala sinistra, con possibilità di impiego anche da ala destra, ed è ambidestro. Ha iniziato nel settore giovanile del MSV Duisburg fino al 2019, poi al Borussia Mönchengladbach fino al 2022, per poi entrare nell’accademia del Bayern Monaco.

Come detto, gioca prevalentemente a sinistra ma può spostarsi fluidamente a destra o agire da seconda punta, grazie a una velocità esplosiva che gli permette di bruciare le difese in transizione e in dribbling uno contro uno. Tecnicamente dotato di un controllo di palla eccezionale e di una coordinazione eccellente, così come è devastante nella progressione palla al piede. Indossa la maglia numero 36 della prima squadra bavarese e ha un contratto fino al 30 giugno 2027.Nella stagione 2025/2026 ha collezionato 4 presenze in Bundesliga, oltre alle apparizioni con la formazione U19. Rappresenta la Germania a livello giovanile: 8 presenze e 3 gol con l’Under-17.

Nome: Wisdom Mike

Data di nascita: 24 settembre 2008

Nazionalità: tedesco

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Jamie Bynoe-Gittens

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