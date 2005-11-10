Un talento al giorno, Eduardo Conceição: cognome pesante, ma non per un brasiliano

E se il prossimo grande nome in arrivo dal Brasile fosse Eduardo Conceição Silva, attaccante brasiliano del Palmeiras nato il 7 dicembre 2009 a São Paulo e soprannominato Dudú. Entrato nell’Academy alviverde nel 2018 dopo aver giocato a futsal e in várzea (movimento calcistico amatoriale e di strada del Brasile), ha firmato il primo contratto professionistico nel gennaio 2026, subito dopo un’ottima Copinha. Nonostante l’età, ha brillato con gli Under-20 e le nazionali giovanili (Under-17 e Under-18), attirando l’interesse di club come Manchester City, Barcellona, Chelsea e PSG, protetto da una clausola da 100 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un’ala sinistra (destro naturale) alta 1,80 m, capace di giocare anche a destra o da seconda punta. Si distingue per velocità, dribbling e facilità nel 1 contro 1, con un taglio verso il centro e un ottimo senso del gol. Dinamico e forte fisicamente, unisce tecnica, creatività e finalizzazione: ricorda lo stile di Estêvão con maggiore potenza, profilandosi come una delle gemme più calde del calcio brasiliano.

Nome: Eduardo Conceição Silva

Data di nascita: 7 dicembre 2009

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Palmeiras

Assomiglia a: Estevao

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