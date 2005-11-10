Leon Da Silva, nato l’11 febbraio 2010, è un difensore centrale svedese di 16 anni del Malmö FF. Cresciuto nelle giovanili di Anderslövs BoIK e Trelleborgs FF, è arrivato al Malmö nell’autunno 2022. Alto 1,90 metri e con origini brasiliane e cilene, ha esordito con la prima squadra il 3 ottobre 2026 in amichevole contro il Nordsjælland, entrando nella ripresa. Gioca regolarmente con le formazioni Under 17, Under 19 e Under 21 del club e rappresenta la Svezia nelle nazionali giovanili. È seguito con attenzione da diversi club europei, tra cui realtà italiane.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centrale moderno, destro di piede, dotato di buona presenza fisica, comprensione del gioco e qualità nella costruzione dal basso. Si distingue per lettura delle situazioni, determinazione nei duelli e capacità di gestire il pallone. Il tecnico Gaute Helstrup ne ha elogiato le caratteristiche naturali e il potenziale fisico ancora in crescita. In patria viene spesso paragonato a Virgil van Dijk per stile e prospettiva.

Nome: Leon Da Silva

Data di nascita: 11 febbraio 2010

Nazionalità: svedese/brasiliano

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Malmö

Assomiglia a: Virgil van Dijk

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