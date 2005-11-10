Enzo Pérez, classe 2008 nato e cresciuto a Oviedo, è il classico prodotto puro della cantera del Real Oviedo, club di cui è tifoso fin da bambino. Dopo aver percorso tutta la trafila giovanile, ha esordito in Segunda División e nelle 12 partite giocate ha messo a referto un gol (proprio nel derby contro lo Sporting Gijón) e 3 assist. L’inizio di stagione è stato graduale, con ingressi dalla panchina, ma ha poi conquistato la titolarità con continuità. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione di top club europei, tra cui il Chelsea. Attualmente è guidato da Raúl González, leggenda del Real Madrid.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un trequartista fantasioso, capace di giocare anche da esterno offensivo. Si distingue per rapidità, spiccata qualità tecnica, visione di gioco e capacità di creare superiorità nello stretto. Dinamico e propositivo, sa inserirsi tra le linee e generare pericolosità, risultando decisivo sia in fase di costruzione che in quella conclusiva.

Nome: Enzo Pérez

Data di nascita: 5 novembre 2008

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista centrale o trequartista

Squadra: Real Oviedo

Assomiglia a: Pablo Aimar

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