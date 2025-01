La Juve cerca rinforzi in difesa. Motta, perchè non dai una chance a Pagnucco?

Giuntoli si è mosso sul mercato per acquistare Veiga e Alberto Costa. Siamo sicuri che una soluzione comoda non fosse "pescare" dal settore giovanile?

La Juventus Primavera è tornata a vincere nell'ultimo weekend dopo un periodo (seppur breve) non brillantissimo, come dimostrano gli unici 2 punti ottenuti nelle gare con Lazio, Bologna e Sampdoria. Attualmente, i bianconeri occupano la quinta posizione in classifica, a pari merito col Milan e con un +5 rassicurante sui biancocelesti, settimi.

Il gol che ha accorciato inizialmente le distanze nella sfida con l'Udinese è stato realizzato dal capitano, Filippo Pagnucco, come sempre glaciale dagli undici metri. Si tratta del terzo gol stagionale per il difensore classe '06, diventato ormai una certezza non solo tra le fila bianconere ma anche con la maglia della Nazionale. Lo evidenzia, ad esempio, l'ultima chiamata ricevuta da Bollini - commissario tecnico dell'Italia Under 19 - in occasione della prima fase di qualificazione agli Europei. Pagnucco è sceso in campo (dal 1') sia all'esordio con il Montenegro che nell'ultima partita contro la Grecia, sfornando anche in questo caso ottime prestazioni.

Ha già collezionato alcune panchine con Prima Squadra e Next Gen in questi mesi e, viste le difficoltà (soprattutto a livello difensivo) mostrate dalla formazione di Thiago Motta, la domanda sorge spontanea: siamo sicuri che un giocatore come Pagnucco non possa servire in Serie A?

Dagli infortuni di Bremer, Cabal e il fastidioso problema alla caviglia che "perseguita" Cambiaso, l'addio di Danilo fino agli innesti di Renato Veiga e Alberto Costa, utilizzati col "contagocce" da Chelsea e Vitória Guimarães nella prima parte di stagione. La risposta al quesito pare alquanto scontata...