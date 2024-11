Roma, nelle giovanili c'è un attaccante che segna a raffica: è Omar Sperlonga

vedi letture

L'ex Hermada ha realizzato una splendida tripletta nell'ultimo turno di campionato (categoria Under 15) contro il Cosenza.

Nella Roma Under 15 è salito in cattedra un nuovo volto, il suo nome è Omar Sperlonga e domenica ha deciso di sbloccarsi in campionato con una tripletta. Si è preso la scena nella vittoria per 6-1 contro il Cosenza, sfida valida per la settima giornata del Girone C di Under 15. Per il giovane attaccante classe 2010, si tratta dei primi gol stagionali, che confermano il talento e il potenziale che aveva già mostrato nei campionati giovanili. Ex Hermada, Sperlonga è approdato alla Roma nel luglio 2023, dopo un periodo di prova avviato a inizio anno e voluto dalla stretta collaborazione tra il settore giovanile dell’Hermada e le Academy della Roma.

Alla Roma, Sperlonga ha avuto bisogno del tempo per adattarsi ad un contesto professionistico, ma il suo potenziale è poi emerso, mantenendo le premesse fatte vedere anche in passato. Nell'ultima stagione con l’Hermada, aveva già impressionato con 20 gol segnati nell’Under 14 e altri 8 in under 15, giocando doppiamente sotto-età e distinguendosi per le sue doti realizzative e la sua prontezza e preparazione rispetto ai coetanei.

Il passaggio alla Roma, come raccontato dal vicepresidente dell’Hermada Fabio Bonerba, è stato “un’importante occasione di crescita” che sta dando i suoi frutti. L’Hermada continua a investire in strutture e allenatori qualificati per accompagnare giovani promesse come Sperlonga verso nuovi traguardi, e la Roma ha trovato in lui un attaccante pronto a brillare. La tripletta contro il Cosenza rappresenta solo l'inizio per un giovane da seguire con attenzione.

La conferma del suo operato ci arriva anche dal CT della Nazionale Under 15 Enrico Battisti, che l'ha convocato in occasione del raduno del Centro svoltosi il dieci giorni fa presso il CPO "Giulio Onesti" all'Acqua Acetosa di Roma.