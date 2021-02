Bologna-Benevento: segni tu (col fattore D) o segno io?

Quello in programma venerdì sarà il quarto scontro diretto in Serie A fra Bologna e Benevento.

Iniziamo con un curiosità: se segnano i rossoblù non marcano i giallorossi e… viceversa. Perché nel 2017-2018 gli emiliano romagnoli si imposero per 1-0 all’andata (Donsah al 55’) e per 3-0 al ritorno (Destro al 35’, De Maio al 73’, Dzemaili all’88’). Quest’anno, un girone fa, hanno avuto la meglio i campani per 1-0 (Lapadula al 66’).

Non solo.

Quattro delle cinque marcature totali sono arrivate nella ripresa. E i felsinei in questo campionato sono andati a segno per 15 volte nei secondi tempi, mentre i sanniti si fermano a 14.

Però se il Bologna nel passaggio della prima frazione di gioco alla seconda ha perso 1 punto in classifica, da 24 a 23, il Benevento mette in mostra un +4, da 19 a 23.

Infine, concentrandoci sull’unico precedente Bologna-Benevento da segnalare che due delle tre marcature arrivarono sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Le due compagini arrivano a questo faccia a faccia appaiate a 23 punti. I ragazzi di Mihajlovic ne contano 14 al Dall’Ara (4V – 2X – 4P), mentre quelli dell’ex Inzaghi 13 lontano dal Vigorito (4V – 1X – 5P).

Chiusura col dato dei gol subiti fino a oggi. Assieme, Bologna e Benevento, raggiungono quota 76.

Post scriptum: tutti i marcatori della squadra di casa nelle due vittorie avevano il cognome che iniziava con la lettera “d”.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Bologna

0 pareggi

0 vittorie Benevento

3 gol fatti Bologna

0 gol fatti Benevento

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Benevento 3-0, 21° giornata 2017/2018