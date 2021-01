Cagliari e lo scherzetto fatto da un ex. Il Sassuolo si esalta nella ripresa

Una striscia di sei sconfitte consecutive. Una vittoria che manca dal 7 novembre scorso (quasi tre mesi). Quattro punti ottenuti nelle ultime dodici giornate. Mettetela come volete, per il Cagliari questo è sicuramente un momento molto difficile in campionato. Eppure il presidente rossoblu Giulini ha deciso di riconfermare in panchina Di Francesco. Anche il Sassuolo ha perso un po' dello smalto iniziale, ma è pur sempre una squadra che ha conquistato 17 dei suoi 30 punti in trasferta.

Contro gli emiliani in casa, i sardi hanno fatto punti in cinque circostanze su sei. Le ultime due sfide sono finite in parità. L'unica vittoria neroverde è l'1-0 del 20 settembre 2017, con gol, manco a farlo apposta, di Matri, uno che è esploso proprio con la maglia del Cagliari addosso.

Il Cagliari, insieme a Crotone e Sampdoria, è la squadra che meno volte ha terminato le partite senza subire gol: è successo in solo due circostanze. Nessun gol realizzato da giocatori in panchina per la squadra di Di Francesco, primato negativo condiviso con Fiorentina, Parma e Crotone. Il Sassuolo si esalta nei secondi tempi. Nella ripresa la squadra di De Zerbi ha guadagnato la bellezza di nove punti rispetto ai risultati conseguiti all'intervallo. Meglio ha fatto solo l'Inter che ha uno strabiliante +17.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI

2 vittorie Cagliari

3 pareggi

1 vittoria Sassuolo

11 gol fatti Cagliari

10 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

2013/2014 Serie A Cagliari vs Sassuolo 2-2

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2019/2020 Serie A Cagliari vs Sassuolo 1-1