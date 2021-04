Chi marcherà il gol numero 200 nei Lazio-Milan?

vedi letture

I 79 precedenti Lazio-Milan nei campionati a girone unico hanno prodotto 198 reti.

Per 102 volte a esultare sono stati i giocatori di casa. In 96 occasioni quelli in trasferta. Soltanto in 21 sfide al triplice fischio finale gli spettatori avevano assistito a meno di 2 reti nell’arco dell’intero match. Il pareggio ad occhiali, vale a scriver lo 0-0, infatti, ha fatto la sua comparsa per 12 volte. I successi col minimo sforzo, l’1-0 e lo 0-1, rispettivamente in 2 e 7 occasioni.

Nei restanti 58 Lazio-Milan l’obbiettivo minimo per fare 200 lunedì sera è sempre stato raggiunto.

Ma chi realizzò il primo gol?

Nel 1929-1930 l’incrociò terminò com’era iniziato, senza vincitori e, soprattutto, senza marcatori.

La stagione successiva, 1930-1931, ecco il successo dei rossoneri per 2-1. E proprio un giocatore ospite sbloccò il risultato al minuto 36 del primo tempo. Giuseppe Santagostino, attaccante classe 1901 che avrebbe indossato la casacca milanista dal 1921-1922 al 1931-1932 collezionando nei vari campionati 233 presenze e 103 marcature.

Il bilancio dei precedenti, Serie A più cadetteria, sorride al Diavolo. Diavolo che fra l’altro è in serie positiva da due stagioni.

All’1-1 del 2018-2019 (autorete di Wallace al 78’ e pareggio di Correa al 94’) dobbiamo aggiungere il 3-0 del passato campionato (Calhanoglu al 23’, Ibrahimovic su rigore al 34’, Rebic al 59’).

L’ultimo segno 1 in schedina? Nel 2017-2018 quando i biancocelesti si imposero col punteggio di 4-1: tripletta di Immobile (al 38’ su rigore, 42’ e 48’), Luis Alberto al 49’ e Montolivo al 56’.

Da notare che i meneghini non raccolgono più di due risultati utili di fila all’Olimpico biancoceleste da un bel po’ di tempo. Più precisamente dal periodo 1998-2011, quando in 13 faccia a faccia ottennero 5 successi e 8 segni X.

Da ricordare che nel turno infrasettimanale entrambi i club sono andati KO. I lombardi in casa contro il Sassuolo dopo essere stati in vantaggio. I laziali al San Paolo-Maradona in una sorta di spareggio Champions col Napoli.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

79 incontri disputati

19 vittorie Lazio

37 pareggi

23 vittorie Milan

102 gol fatti Lazio

96 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Milan 0-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Milan 0-3, 30° giornata 2019/2020