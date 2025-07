Lazio, la promessa di Lotito: a gennaio arriveranno i rinforzi. Intanto si lavora su Insigne

Nella giornata di ieri è andato in scena un pranzo tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri. Per la prima volta dal blocco del mercato i due si sono rivisti per mettere un punto sulle incomprensioni che avevano portato l’allenatore a valutare addirittura le dimissioni e tracciare un percorso da intraprendere in vista della prossima stagione.

Come riferito da Il Messaggero, nel pranzo è emerso un concetto chiaro: stringere i denti fino a gennaio. Il prossimo invento la Lazio tornerà attiva sul mercato per regalare al tecnico quei rinforzi che al momento non sono acquistabili ma fino al nuovo anno toccherà fare di necessità virtù. Nel frattempo il profilo che può arrivare a rinforzare la squadra è il pupillo del tecnico toscano Lorenzo Insigne, pronto a ridursi lo stipendio fino a circa 2,5 milioni di euro. Il giocatore è pronto a rinunciare ad Udinese e Parma per una nuova avventura in Serie A con il suo ex allenatore ai tempi del Napoli ma sia lui che Sarri pretendono chiarezza massima sulle chance che il debito sia ripianato entro il 30 settembre.