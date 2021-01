Cittadella-Cremonese, sfida fra le prime due in classifica

Al Tombolato domenica sera, calcio d’inizio alle ore 21, si sfideranno le prime due della classifica. No, non avete letto male. No, non ci siamo sbagliati noi. Semplicemente abbiamo preso in considerazione la graduatoria dei gol marcati con i panchinari. In Serie B nessuno ha saputo fare meglio del Cittadella, 8 centri. L’ultimo nel recupero di un paio di giorni fa col ChievoVerona, quando Pavan aveva restituito speranza ai granata in doppio svantaggio. La Cremonese segue a una sola incollatura, 7 reti, occupando in solitaria la seconda piazza.

Insomma, Venturato e Pecchia nell’arco dei novanta minuti di gioco potranno guardarsi attorno e cercare di far proprio lo scontro diretto con i cambi.

Una regola che ha trovato conferma anche un girone fa, alla prima di campionato. Allo Zini terminò per 2-0 in favore dei veneti, Ogunseye aprì le marcature al 22’, ma a calare il sipario fu una punizione di mancino di Benedetti all’81’. E quest’ultimo aveva messo piede in campo soltanto al 73’.

Altra curiosità: in 7 scontri diretti totali in cadetteria, fra match in Veneto e in Lombardia, chi giocava in casa mai ha colto i tre punti.

Ecco i tre precedenti Cittadella-Cremonese in Serie B.

Nel 2017-2018, 1-2: Dos Santos al 48’, Arrighini all’81’, Cavion al 96’.

Nel 2018-2019, 1-3: Piccolo al 3’, Montalto al 25’, Scappini al 65’ (su rigore), Carretta al 93’.

Nel 2019-2020, 0-0.

Momenti opposti: Cittadella reduce da 2 KO, Cremonese da 4 punti negli ultimi due impegni.

CONFRONTI DIRETTI A CITTADELLA (SERIE B E SERIE C)

8 incontri disputati

3 vittorie Cittadella

2 pareggi

3 vittorie Cremonese

14 gol fatti Cittadella

11 gol fatti Cremonese

PRIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Cremonese 1-2, 9° giornata 2017/2018

ULTIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Cremonese 0-0, 26° giornata 2019/2020