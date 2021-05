Fonseca, ultima possibilità per pareggiare con Inzaghi

Dopo il doppio segno X col punteggio di 1-1 della passata stagione, Paulo Fonseca, Roma, tenterà di pareggiare i conti col collega Simone Inzaghi, Lazio, che s’è imposto nella stracittadina del girone d’andata per 3-0.

Anche perché quella di domani sarà l’ultima possibilità per riequilibrare i precedenti nel campionato italiano.

Dal prossimo anno, infatti, sulla panchina giallorossa siederà José Mourinho.

Le statistiche prodotte dagli incroci fra Fonseca e Inzaghi sono le stesse che troviamo incrociando la carriera del portoghese nato in Mozambico e quella del club biancoceleste.

Sarà invece il decimo derby della capitale in Serie A per mister Inzaghi. Bilancia in perfetto equilibrio: 3 vittorie, altrettanti pareggi, 3 sconfitte. Fra l’altro il mister piacentino è in serie positiva da 4 stracittadine: 2 successi (entrambi col punteggio i 3-0) e 2 segni X (entrambi col risultato di 1-1).

TUTTI I PRECEDENTI FRA FONSECA E INZAGHI IN CAMPIONATO

0 vittorie Fonseca

2 pareggi

1 vittoria Inzaghi

2 gol fatti squadre di Fonseca

5 gol fatti squadre di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA FONSECA E LA LAZIO IN CAMPIONATO

0 vittorie Fonseca

2 pareggi

1 vittoria Lazio

2 gol fatti squadre di Fonseca

5 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E LA ROMA IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

3 pareggi

3 vittorie Roma

13 gol fatti squadre di Inzaghi

10 gol fatti Roma