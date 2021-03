Fra Chievo, States e squalifiche… Juventus-Benevento ha perso i suoi bomber

vedi letture

La notizia certa è che non saranno della sfida i marcatori del primo, storico Juventus-Benevento di campionato.

Stagione 2017-2018, 12esima giornata, allo Stadium termina col punteggio di 2-1.

Ciciretti portò in vantaggio gli ospiti su calcio piazzato. Oggi il fantasista gioca col ChievoVerona in cadetteria. Higuain firmò la rete del pareggio in avvio di ripresa. L’attaccante si destreggia nella Major League Soccer dall’altra parte dell’oceano. Cuadrado di testa, in un’annata in cui avrebbe fatto ben tre gol colpendo con i riccioli, fece il difenditivo 2-1. Il cartellino giallo rimediato domenica scorsa a Cagliari ha fatto scattare il turno di squalifica per l’esterno colombiano.

E non va meglio se facciamo riferimento all’1-1 del girone d’andata al Vigorito.

Morata dopo le fatiche di Champions League e di campionato in Sardegna potrebbe usufruire di un turno di riposo. O almeno non partire nell’undici titolare. Letizia sarà assente per un infortunio rimediato alla 25esima giornata contro l’Hellas Verona.

Ma i gol non dovrebbero mancare. Stando a quanto raccontano i precedenti.

Perché se la Juventus è sempre andata a punti, 2 vittorie e 1 segno X, il Benevento ha comunque sempre trovato il modo di andare a rete. Così gli incroci fra Vecchia Signora e Stregoni in Serie A viaggiano a una media di poco inferiore ai 4 gol/match.

I bianconeri arrivano a questo appuntamento con 55 punti, 32 dei quali fatti allo Stadium (10V – 2X – 1P). Dall’avvento del 2021 in casa sanno solo vincere in campionato: un 7 su 7 con mai meno di 2 reti fatte a incontro. I giallorossi di punti ne hanno 26, 15 raccolti lontano dal proprio campo (4V – 3X – 6). Reduci dal KO interno con la Fiorentina non fanno tre punti tutti assieme dal giorno della Befana, 2-1 a Cagliari. Successivamente ecco 5 pareggi e 6 stop.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Juventus

0 pareggi

0 vittorie Benevento

2 gol fatti Juventus

1 gol fatto Benevento

PRIMA E ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Benevento 2-1, 12° giornata 2017/2018