Iachini vs Gasperini, il fattore casa è importante mentre quello X...è ininfluente

vedi letture

Iachini contro Gasperini. In questo mismatch il fattore casa è stato importante. L'ago della bilancia pende leggermente a favore del primo per una lunghezza. Tra le mura amiche il tecnico marchigiano ha avuto la meglio in cinque partite su 7 (perdendo le altre due). Se il fattore casa è importante, altrettanto non si può dire del fattore X, inteso come pareggio. Una sola volta i due si sono divisi la posta ed è accaduto in Genoa-Palermo 1-1, stagione 2014/15.

Contro l'Atalanta però Iachini ha perso spesso. Per la precisione in sette circostanze su undici totali. Solo due volte ha fatto bottino pieno: Piacenza-Atalanta 3-0, 5 ottobre 2005, in Serie B ed Empoli-Atalanta 3-2, 25 novembre 2018, Serie A.

Gasperini-Fiorentina possiamo dire che è quasi sinonimo di pareggio. 12 volte su 22 questa sfida è terminata con la divisione della posta. Gasp ha vinto 3 degli ultimi 4 match giocati (più un pari).

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS GASPERINI

6 vittorie Iachini

1 pareggio

5 vittorie Gasperini

16 gol fatti squadre Iachini

18 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS ATALANTA

2 vittorie Iachini

2 pareggi

7 vittorie Atalanta

16 gol fatti squadre Iachini

22 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS FIORENTINA

4 vittorie Gasperini

12 pareggi

6 vittorie Fiorentina

23 gol fatti squadre Gasperini

28 gol fatti Fiorentina