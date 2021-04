Il Cagliari può fare 50 nei match interni col Verona

Chi marcherà il cinquantesimo gol rossoblù nei Cagliari-Verona di campionato?

Al momento la sfida racconta di 26 reti in Serie A e 23 in cadetteria per i padroni di casa. Totale pertanto di 49.

Il primissimo centro fu marcato agli inizi degli anni Cinquanta. Stagione 1952-1953, il Casteddu si impone con un tennistico 6-0 in Serie B. A inaugurare il tabellino dei bomber fu Pison al minuto 23 (poi sarebbero arrivate una doppietta di Gennari e perfino una tripletta di Golin). L’ultima rete, invece, risale al campionato scorso a opera di Castro.

Dagli ultimi 3 incroci sono comparsi tutti e tre i possibili segni in schedina.

Nel 2014-2015 fu 1-2: Toni al 9’, Gomez al 56’, Conti al 90’.

Nel 2017-2018 ecco un 2-1: Zuculini al 6’, Ceppitelli al 28’, Faragò all’85’.

L’anno scorso è stato un 1-1: Castro al 29’, Faraoni al 66’.

Il Cagliari lo scorso mese di marzo ha viaggiato a una media 1 punto/match (1V – 1X – 2P) facendo meglio del Verona che s’è fermato a 0,75 punti/match (1V – 0X – 3P).

Chiusura ricordando quanto successo un girone fa al Bentegodi di Verona.

Fu pareggio con un gol per parte, 1-1. Zaccagni al 21, Marin al 48’.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

17 vittorie Cagliari

7 pareggi

5 vittorie Hellas Verona

49 gol fatti Cagliari

25 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Hellas Verona 2-0, 27° giornata 1968/1969

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Hellas Verona 1-1, 6° giornata 2019/2020