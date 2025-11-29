Il controsenso dei gol subiti del Torino e una prima mezz'ora asfittica

Zero vittorie interne e sette dei suoi dieci punti fatti in trasferta. Il Lecce in questa prima parte del campionato sta dimostrando un’idiosincrasia al proprio terreno di gioco piuttosto evidente. Il tonfo interno contro il Como ha messo fine alla serie di sei risultati utili consecutivi che aveva messo insieme il Torino.

In Lecce-Torino manca da un po’ di tempo il pareggio; la divisione della posta infatti non si verifica dal 25 gennaio 2009: quello fu un 3-3 ricco di colpi di scena. Tra l’altro questa è stata anche la partita giocata in Salento dove si sono visti più gol.

Il Torino ha la peggior difesa del torneo dopo i cinque gol subiti contro il Como. Ma è anche vero che per 5 volte ha chiuso con la propria porta imbattuta e non sono certo poche. Sembra un controsenso ma questa è la realtà dei fatti almeno in questa stagione.

La squadra allenata da Baroni detiene un altro primato negativo: è quella che ha segnato meno nella prima mezz’ora di gioco con un solo gol all’attivo (così come il Cagliari). Zero sono le reti nel primo quarto d’ora.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E SERIE B)

14 incontri disputati

6 vittorie Lecce

5 pareggi

3 vittorie Torino

20 gol fatti Lecce

14 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1985/1986 Serie A Lecce vs Torino 0-0, 3° giornata

L’ULTIMA SFIDA A LECCE

2024/2025 Serie A Lecce vs Torino 1-0, 37° giornata