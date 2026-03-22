Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dalla tragedia Bove al trionfo viola. L'attacco Inter e la porta perforabile della Fiorentina

Dalla tragedia Bove al trionfo viola. L'attacco Inter e la porta perforabile della FiorentinaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:09Le Statistiche
Redazione Footstats

Con una sola sconfitta nelle ultime sei gare e un bottino complessivo di 11 punti, la Fiorentina è risalita in classifica mettendosi alle spalle quattro squadre (almeno momentaneamente). Per l’Inter, il derby rappresenta l’unica macchia di un girone di ritorno che era stato fino ad allora pressoché perfetto.

La formazione nerazzurra è l’unica a non aver mai pareggiato in trasferta in questo campionato ed è anche quella che ha fatto più punti con 33 all’attivo, di una lunghezza sopra al Milan che è a quota 32.

Per la 88esima volta da quando esiste il girone unico in Serie A, la Fiorentina ospita l’Inter. Per 30 volta contro 22 dei nerazzurri è riuscita a portare a casa la vittoria. Il risultato ritardatario è il pareggio, l’ultimo si è verificato il 15 dicembre 2019, con un gol segnato per i milanesi dal grande ex Borja Valero (pareggio in pieno recupero di Vlahovic).

Il miglior attacco del campionato, quello dell’Inter (65 reti in 29 gare, oltre due gol fatti di media), contro la squadra con meno clean sheet di tutto il campionato, la Fiorentina (5 come Pisa e Verona). Questo sarà sicuramente uno dei temi salienti della sfida di stasera.

La scorsa stagione Fiorentina-Inter si è giocata in due riprese. Il primo round, per così dire, è andato in scena il 1 dicembre, con gara interrotta a seguito del grave malore accusato in campo dal centrocampista viola Edoardo Bove. La partita fu poi portata a termine il 6 febbraio 2025 con i viola vincenti addirittura per 3-0.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)
87 incontri disputati
30 vittorie Fiorentina
35 pareggi
22 vittorie Inter
132 gol fatti Fiorentina
104 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE
1931/1932 Serie A Fiorentina vs Inter 3-0, 27° giornata
L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE
2024/2025 Serie A Fiorentina vs Inter 3-0, 14° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Bologna-Lazio 0-2: il tabellino della gara Bologna-Lazio 0-2: il tabellino della gara
Vanoli alla ricerca del primo punto con l'Inter e la Fiorentina del primo gol contro... Vanoli alla ricerca del primo punto con l'Inter e la Fiorentina del primo gol contro Chivu
Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Kean scalda i motori, c'è Pio Esposito... Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Kean scalda i motori, c'è Pio Esposito con Thuram
Altre notizie Le Statistiche
Vanoli alla ricerca del primo punto con l'Inter e la Fiorentina del primo gol contro... Vanoli alla ricerca del primo punto con l'Inter e la Fiorentina del primo gol contro Chivu
Dalla tragedia Bove al trionfo viola. L'attacco Inter e la porta perforabile della... Dalla tragedia Bove al trionfo viola. L'attacco Inter e la porta perforabile della Fiorentina
Sarri e la bella serie contro il Bologna messa in mostra a Napoli. Italiano con lui...... Sarri e la bella serie contro il Bologna messa in mostra a Napoli. Italiano con lui...
L'ultimo gol della Lazio in campionato a Bologna? Sono passati più di 2300 giorni...... L'ultimo gol della Lazio in campionato a Bologna? Sono passati più di 2300 giorni...
I tanti punti persi nella ripresa condannano il Verona. L'Atalanta riparte da un... I tanti punti persi nella ripresa condannano il Verona. L'Atalanta riparte da un 6-1
L'unico rigore sbagliato dal Pisa? Proprio contro il Como. Le partenze sprint lariane... L'unico rigore sbagliato dal Pisa? Proprio contro il Como. Le partenze sprint lariane
Fabregas col Pisa fa centro e va avanti a forza tre. Un faccia a faccia inedito Fabregas col Pisa fa centro e va avanti a forza tre. Un faccia a faccia inedito
Il peggior attacco e pochi marcatori, eppure il Parma... La Cremo a zero in A al... Il peggior attacco e pochi marcatori, eppure il Parma... La Cremo a zero in A al Tardini
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Atalanta torna a vincere con Zappacosta, 1-0 al Verona (al 18° ko). De Roon nella storia
Immagine top news n.1 Taylor-show, la Lazio espugna Bologna e supera i rossoblù: 0-2 e 3° successo di fila
Immagine top news n.2 La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Immagine top news n.3 Pisa annichilito, il Como non fa prigionieri: 5-0 al Sinigaglia, Diao da gol e assist
Immagine top news n.4 Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Immagine top news n.5 L'Italia lo aspetta, Tonali intanto è fuori contro il Sunderland, Howe: "Un duro colpo per noi"
Immagine top news n.6 La vecchia guardia in soccorso della Juve. Spalletti ha due attaccanti in più, come nessun altro
Immagine top news n.7 Una Roma tra tensioni e delusioni riparte dal Lecce: le ultime da Trigoria
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.2 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.3 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.4 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Trinchera: "Gandelman preso per dare qualità e creare pericoli"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Ianni: "Un'altra grande prestazione, bravi a sfruttare gli episodi"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Contento per i ragazzi. Ora non dobbiamo sbagliare"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Italiano: "Mi dispiace per Orsolini e per la squadra"
Immagine news Serie A n.5 Trinchera prima di Roma-Lecce: "Tanti assenti ma niente vittimismo. Corvino è il numero uno"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Massara: "C'è volontà di trasformare la delusione in energia positiva"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Vittoria importantissima che conta per noi Frosinone e l'ambiente"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Frosinone 1-3, le pagelle: Calò decisivo, Palmisani prezioso. Disastro Masiello
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Pescara 4-2, le pagelle: Saporiti e Shpendi decisivi, follia di Acampora
Immagine news Serie B n.4 Bari-Carrarese 0-3, le pagelle: Longo sbaglia tutto, Hasa 10 di altri tempi
Immagine news Serie B n.5 Risultati Serie B: il Bari crolla in casa, all'Empoli lo scontro diretto col Pescara. Vince il Frosinone
Immagine news Serie B n.6 Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C, il Novara strapazza l'Alcione. Vittorie preziose per Trapani e Siracusa
Immagine news Serie C n.2 Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato il limite"
Immagine news Serie C n.3 Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C: poker Lecco in casa della Pro Patria, Cavese-Foggia termina a reti bianche
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Lecco avanti 3-0, reti bianche fra Cavese e Foggia
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, Lopez: "Vittoria voluta e meritata. Probabilmente siamo salvi al 90%"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince