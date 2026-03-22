Dalla tragedia Bove al trionfo viola. L'attacco Inter e la porta perforabile della Fiorentina

Con una sola sconfitta nelle ultime sei gare e un bottino complessivo di 11 punti, la Fiorentina è risalita in classifica mettendosi alle spalle quattro squadre (almeno momentaneamente). Per l’Inter, il derby rappresenta l’unica macchia di un girone di ritorno che era stato fino ad allora pressoché perfetto.

La formazione nerazzurra è l’unica a non aver mai pareggiato in trasferta in questo campionato ed è anche quella che ha fatto più punti con 33 all’attivo, di una lunghezza sopra al Milan che è a quota 32.

Per la 88esima volta da quando esiste il girone unico in Serie A, la Fiorentina ospita l’Inter. Per 30 volta contro 22 dei nerazzurri è riuscita a portare a casa la vittoria. Il risultato ritardatario è il pareggio, l’ultimo si è verificato il 15 dicembre 2019, con un gol segnato per i milanesi dal grande ex Borja Valero (pareggio in pieno recupero di Vlahovic).

Il miglior attacco del campionato, quello dell’Inter (65 reti in 29 gare, oltre due gol fatti di media), contro la squadra con meno clean sheet di tutto il campionato, la Fiorentina (5 come Pisa e Verona). Questo sarà sicuramente uno dei temi salienti della sfida di stasera.

La scorsa stagione Fiorentina-Inter si è giocata in due riprese. Il primo round, per così dire, è andato in scena il 1 dicembre, con gara interrotta a seguito del grave malore accusato in campo dal centrocampista viola Edoardo Bove. La partita fu poi portata a termine il 6 febbraio 2025 con i viola vincenti addirittura per 3-0.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)

87 incontri disputati

30 vittorie Fiorentina

35 pareggi

22 vittorie Inter

132 gol fatti Fiorentina

104 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Inter 3-0, 27° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Inter 3-0, 14° giornata