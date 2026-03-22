Vanoli alla ricerca del primo punto con l'Inter e la Fiorentina del primo gol contro Chivu
Paolo Vanoli e Cristian Chivu, atto secondo. Il primo è andato in scena lo scorso campionato e in quel caso i due si erano spartiti la posta in palio: Parma-Torino 2-2. All’andata in questa stagione non c’è stato l’incrocio perché Vanoli ha preso il posto di Pioli quando la Fiorentina era già stata sconfitta a San Siro (3-0 il risultato finale).
Per due volte Vanoli ha incontrato l’Inter da allenatore…e per due volte ha perso. E’ accaduto quando il tecnico nato a Varese era alla guida del Torino, nella stagione 2024/25.
Due anche i precedenti di Chivu contro la Fiorentina e in questo caso c’è stata una vittoria e un pareggio. Nell’unica sua sortita al Franchi è arrivato proprio il pari: un non certamente esaltante 0-0 ottenuto con il Parma.
TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS CHIVU
0 vittorie Vanoli
1 pareggio
0 vittorie Chivu
2 gol fatti squadre Vanoli
2 gol fatti squadre Chivu
TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS INTER
0 vittorie Vanoli
0 pareggi
2 vittorie Inter
2 gol fatti squadre Vanoli
5 gol fatti Inter
TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS FIORENTINA
1 vittoria Chivu
1 pareggio
0 vittorie Fiorentina
3 gol fatti squadre Chivu
0 gol fatti Fiorentina