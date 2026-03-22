Vanoli alla ricerca del primo punto con l'Inter e la Fiorentina del primo gol contro Chivu

Paolo Vanoli e Cristian Chivu, atto secondo. Il primo è andato in scena lo scorso campionato e in quel caso i due si erano spartiti la posta in palio: Parma-Torino 2-2. All’andata in questa stagione non c’è stato l’incrocio perché Vanoli ha preso il posto di Pioli quando la Fiorentina era già stata sconfitta a San Siro (3-0 il risultato finale).

Per due volte Vanoli ha incontrato l’Inter da allenatore…e per due volte ha perso. E’ accaduto quando il tecnico nato a Varese era alla guida del Torino, nella stagione 2024/25.

Due anche i precedenti di Chivu contro la Fiorentina e in questo caso c’è stata una vittoria e un pareggio. Nell’unica sua sortita al Franchi è arrivato proprio il pari: un non certamente esaltante 0-0 ottenuto con il Parma.

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS CHIVU

0 vittorie Vanoli

1 pareggio

0 vittorie Chivu

2 gol fatti squadre Vanoli

2 gol fatti squadre Chivu

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS INTER

0 vittorie Vanoli

0 pareggi

2 vittorie Inter

2 gol fatti squadre Vanoli

5 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS FIORENTINA

1 vittoria Chivu

1 pareggio

0 vittorie Fiorentina

3 gol fatti squadre Chivu

0 gol fatti Fiorentina