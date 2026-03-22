L'ultimo gol della Lazio in campionato a Bologna? Sono passati più di 2300 giorni...
Quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Il Bologna ha superato la crisi invernale e prova ancora a coltivare qualche speranza europea per la prossima stagione. Senza dimenticarci però che i rossoblu vengono da una meravigliosa qualificazione ai quarti di Europa League ottenuta ai danni della Roma.
Per la Lazio è più difficile trovare ancora un senso vero a questa stagione, almeno in campionato, però intanto sono arrivate due vittorie di fila a ridare vita alla squadra guidata da Sarri.
Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato giocate in casa con la Lazio. Sei sono i risultati utili consecutivi ottenuti e in più non subisce una rete dai capitolini al Dall’Ara, addirittura dal 6 ottobre 2019, ovvero 2359 giorni fa. A segnare l’ultimo gol della Lazio ci ha pensato un certo Ciro Immobile in una gara terminata 2-2.
TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)
75 incontri disputati
41 vittorie Bologna
19 pareggi
15 vittorie Lazio
127 gol fatti Bologna
68 gol fatti Lazio
LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA
1929/1930 Serie A Bologna vs Lazio 3-2, 18° giornata
L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA
2024/2025 Serie A Bologna vs Lazio 5-0, 29° giornata