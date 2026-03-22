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Sarri e la bella serie contro il Bologna messa in mostra a Napoli. Italiano con lui...

Sarri e la bella serie contro il Bologna messa in mostra a Napoli. Italiano con lui...TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 14:10Le Statistiche
Redazione Footstats

Maurizio Sarri ha sempre creato diversi grattacapi a Vincenzo Italiano: il tecnico siciliano (ma nato in Germania) soffre il collega quando l’affronta, tant’è che lo ha battuto una sola volta e ha perso in quattro circostanze. L’unica vittoria è stata conseguita in Fiorentina-Lazio 2-1 il 26 febbraio 2024.

Le cose non sono andate benissimo per Italiano nemmeno quando ha avuto a che fare con la Lazio. Ha superato la formazione capitolina solamente due volte in 11 precedenti. Però la seconda volta che si è imposto ovvero nella primavera dello scorso anno, è arrivata una vera e propria lezione di calcio: Bologna-Lazio 5-0.

Sarri riparte in vantaggio per 9 a 6 (successi) contro la Lazio. Particolarmente bella la serie di vittorie contro i felsinei quando era a Napoli, con cinque affermazioni consecutive, tra le quali troviamo anche un 6-0 e un 7-1.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS SARRI
1 vittoria Italiano
2 pareggi
4 vittorie Sarri
4 gol fatti squadre Italiano
12 gol fatti squadre Sarri

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS LAZIO
2 vittorie Italiano
2 pareggi
7 vittorie Lazio
11 gol fatti squadre Italiano
19 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS BOLOGNA
9 vittorie Sarri
3 pareggi
6 vittorie Bologna
36 gol fatti squadre Sarri
18 gol fatti Bologna

© Riproduzione riservata
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