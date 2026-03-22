Sarri e la bella serie contro il Bologna messa in mostra a Napoli. Italiano con lui...

Maurizio Sarri ha sempre creato diversi grattacapi a Vincenzo Italiano: il tecnico siciliano (ma nato in Germania) soffre il collega quando l’affronta, tant’è che lo ha battuto una sola volta e ha perso in quattro circostanze. L’unica vittoria è stata conseguita in Fiorentina-Lazio 2-1 il 26 febbraio 2024.

Le cose non sono andate benissimo per Italiano nemmeno quando ha avuto a che fare con la Lazio. Ha superato la formazione capitolina solamente due volte in 11 precedenti. Però la seconda volta che si è imposto ovvero nella primavera dello scorso anno, è arrivata una vera e propria lezione di calcio: Bologna-Lazio 5-0.

Sarri riparte in vantaggio per 9 a 6 (successi) contro la Lazio. Particolarmente bella la serie di vittorie contro i felsinei quando era a Napoli, con cinque affermazioni consecutive, tra le quali troviamo anche un 6-0 e un 7-1.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS SARRI

1 vittoria Italiano

2 pareggi

4 vittorie Sarri

4 gol fatti squadre Italiano

12 gol fatti squadre Sarri

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS LAZIO

2 vittorie Italiano

2 pareggi

7 vittorie Lazio

11 gol fatti squadre Italiano

19 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS BOLOGNA

9 vittorie Sarri

3 pareggi

6 vittorie Bologna

36 gol fatti squadre Sarri

18 gol fatti Bologna